台灣昨日再次出現院內感染個案，桃園某醫師在照顧重症病人後染疫，波及同住女友，導致社區感染。對於是否會對感染管控進行檢討和懲處？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每天根據不同的狀況來檢視有沒有精進空間，至於所謂的懲處，有錯當然要懲處，目前的情況完全沒有道理去思考這件事情，他已經替全民承擔了這麼大的風險，希望維持鼓勵的態度面對。

陳時中表示，我們都會進行滾動式檢討，每天根據不同的狀況來檢視有沒有精進空間。我們一向強調謙卑以對，病毒無孔不入，也就是無法100%防堵，因此希望透過層層把關把可能性減到最低。

在醫院管理上，陳時中表示，醫療應變組向來都很嚴格，秋冬專案有管理上的精進方案也在進行。至於所謂的懲處，有錯當然要懲處，目前的情況完全沒有道理去思考這件事情。我們怎麼幫醫院？就是來鼓勵獎勵他，他已經替全民承擔了這麼大的風險，我還是要跟醫院說不要氣餒，希望民眾維持鼓勵的態度，醫護人員才能把醫院守好。

外傳染疫醫師沒有戴口罩，是否開罰？陳時中表示，會請醫院進行進一步調查，了解是整天沒有戴，或是只有吃飯的時候沒有戴。

為了瞭解感染源，外界建議指揮中心，應透過監視器去看該名住院醫師有沒有穿防護衣？陳時中嘆氣表示，醫生也是人。

陳時中重申，這名醫師感染的情況，就是照顧病人的時候所發生的，大家可以將心比心，「你今天若是受染疫者，你可以一直反覆的詢問？」他不是犯 他是病人，醫生也是人，他和一般人不同的地方是，他時時都在最高風險狀況。

陳時中表示，大家還記不記得武漢回來第一個解隔離的人說了什麼？「沒有人想要生病」，該名醫師標準流程都做了，你要他在回憶什麼，身上哪快被噴到，衣服沒穿好？他都有做了。

(中時 )