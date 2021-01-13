全球新冠肺炎疫情仍未得到控制，歐力隊洋炮瓊斯（Adam Jones）今（13）日在美國一個體育節目受訪，談到去年在日本職棒的經驗，對於日本民眾的守法有紀律印象深刻，讓他和家人很安心在那裡生活了幾個月。

瓊斯說，去年上半年因新冠肺炎疫情，無論日職、美職的例行賽都被迫順延數月，一直到5月間都沒開賽。這段期間無論日本政府機構或防疫部門的醫師，都會提出一些相關措施來規範民眾的日常生活，瓊斯發現絕大多數民眾都會自動配合，非常有紀律。

瓊斯回憶，後來天氣逐漸好轉，感覺上就像是在美國聖地牙哥。接著商店也陸續恢復營業，他和家人會抽空出去旅遊，在球季開打前渡過愉快的3個月，一點也不因待在異國而感到不安或恐慌。

6月下旬球季終於開打，一開始日職閉門比賽，7月起逐步開放看台上部分座位。瓊斯說，進場觀賞比賽的觀眾都很遵守規定，會戴口罩、勤洗手。反觀美職要到聯盟冠軍戰、世界大賽，才開放部分席次讓觀眾參與比賽。

此外，瓊斯去年在歐力士出賽87場，繳出打擊率2成58、全壘打12支、打點43分的成績，明顯不符預期。由於他是簽2年約，今年還會歸隊，球團希望他能重振昔日威名。

(中時 )