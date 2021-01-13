澎湖監獄的玄武岩石雕創作揚名全國。（陳可文攝）

為展現收容人教化藝文技訓成果，澎湖監獄13日在澎湖縣文馨畫廊舉辦110年教化藝文及技能訓練成果展，法務部矯正署專門委員江慶隆蒞臨祝賀。

澎湖監獄澎鼎美食坊現場準備了收容人精心製作的各式糕餅點心、咖啡及茶飲等美食，供與會貴賓們品嘗。

江慶隆表示，監獄不該只是監獄，伴隨著刑事政策的演進，現今的「監獄」一詞已有不同詮釋，希望透過矯正人員「信心、希望、真愛、幸福」的核心理念，協助收容人建立自信，並在多元教化藝文的薰陶及扎實的技能訓練下，從中沉澱自我、洗滌心靈，習得實用性專業技能，進而蛻變復歸家庭與融入社會。

澎湖監獄長期以來敦聘具有特殊技藝專長教師入監傳授才藝技能，協助收容人學習一技之長，陸續開辦了手工皂、咖啡、瓷器彩繪等符合就業趨勢的技訓班，希望收容人出監後可以順利就業及照顧家庭。

成果展展期自13日起至22日，展出作品包括書法、國畫、砂畫、石雕、竹編、草編、瓷器彩繪等創作等90餘件，歡迎民眾踴躍參觀。

(中時 )