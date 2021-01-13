王惠美強調，彰化縣所有學童吃到的午餐，絕對是營養、安全，且不添加來劑的，絕對不會因為營養午餐免費，品質就大打折扣。(吳建輝攝)

政府不顧民意開放含有萊克多巴胺的美豬進口，引發各界譁然，許多學生家長擔心自己孩子會吃到萊豬，彰化縣政府為了防堵萊豬進入校園，採購萊克多巴胺快篩試劑給全縣214所學校檢測，13日彰化縣長王惠美，親自到溪州南州國小視察營養午餐食材烹煮狀況，也現場示範快篩使用方式，展現強力防堵萊豬進入校園的決心。

自從來豬開放後，許多家長都相當緊張，13日彰化縣長王惠美，親自到溪州南州國小視察，並檢驗當天午餐所使用的豬肉食材，確保彰化縣所有學童吃到的午餐，是營養、安全，且不添加來劑的，絕對不會因為營養午餐免費，品質就大打折扣。

王惠美表示，彰化共有9萬7千多名學生食用營養午餐，去年縣府就要求各校要與校園午餐業者換約，一律採用國產牛豬肉，縣內所有供應業者也全力配合，因應萊豬進口，縣府更首創「學校午餐瘦肉精檢核通報機制」，採購萊豬快篩試劑，提供校方第一線人員驗收使用，將萊豬防堵做到滴水不漏。

王惠美強調，萊豬進口拍板後，要求縣府加強嚴格稽核供應商，更跨局處整合包含教育處營養師、農業處，衛生局等單位，辦理聯合稽查，來確保食材來源安全無虞，一旦發現未依規定提供合格肉品，將裁罰、解約，且永不錄用，來捍衛營養午餐的安全。

(中時 )