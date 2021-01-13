屏東國民黨籍縣議員林采穎遭控涉嫌賄選，被屏東地檢署依違反選罷法起訴，並提起民事當選無效之訴，先前民事部分在一、二審皆由林采穎獲得勝訴，確定保住議員一職，刑事部分屏東地院以涉賄證據不足，判林采穎無罪，高雄高分院13日二審駁回上訴，維持無罪原判，可上訴。

林采穎是牡丹鄉已故縣議員許天賜的遺孀，3年前代替亡夫出征，獲得多數選民支持，成功進入縣議會，但卻遭控在選前以上千元的價碼向選民買票賄選，被屏東地檢署聲押獲准，選後更被提起當選無效之訴，直到去年交保後，才宣誓就職。

法院審理時，林采穎稱自己並沒有賄選行為，當時因為謝姓親友大病康復剛出院，她便與母親開車一同前往謝男家探望，母親當場拿2,000元現金給謝男，但這是她們原住民探望生病的家人都會給的慰問金，而其他金額則是親友幫忙助選應付的工作費及雜支，並無賄選意圖。

民事部分，檢察官提出的當選無效之訴，一、二審均判決林采穎當選有效定讞，保住議員資格，刑事部分，屏東地院一審法官認為檢方沒辦法舉證林采穎涉及賄選的證據，依罪證不足為由判決無罪，而高雄高分院13日駁回檢方上訴，維持無罪原判，全案仍可上訴。

(中時 )