高雄市議員黃捷發春聯現場畫面。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

高雄市議員黃捷發春聯現場畫面。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

高雄市議員黃捷發春聯現場畫面。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

高雄市議員黃捷罷免案2月6日（星期六）將舉行投票。黃一改過去低調作風，不斷將雙方對立性拉高，不但在新年感言中重提「罷韓」案，還放話要與罷捷團體直球對決；恰逢農曆年前，黃近期更勤跑基層發春聯，積極刊出與各階層民眾合影，與過去主打同婚與年輕族群風格截然不同，引發網友質疑：「離春節還有一個月，現在就發春聯？」「發春聯救罷免，扯爆了」。

黃捷9日在臉書發文，稱自己平日都在議會臨時會審議預算，趕快趁著假日一早到五甲肉豆公市場，向大家發春聯拜早年，現場也收到超多買菜的叔叔阿姨和攤販頭家們的熱情鼓勵，都說「一定沒問題的！」（指罷免案），讓黃直呼：「超感謝大家的。」並強調自己的春聯實在太搶手，要向沒拿到的朋友說聲抱歉，接下來一定還會在鳳山到處發放春聯給大家，希望大家留言想看到她的地點。

黃捷11日再度於臉書發文，稱自己經過一個禮拜馬拉松式的議會臨時會預算審議，把握空檔時間到鳳山各市場跟民眾拜早年，10日傍晚到中山路夜市發放春聯，除了遇到許多正在準備期末考的學生朋友出來覓食外，也有很多熱情的攤販大哥大姊，看到她都熱情的打氣加油，讓黃表示：「實在是很感動！」黃也預告，自己會繼續在鳳山大大小小地方拜年、發春聯，歡迎大家推薦地點，若看不到她本人也歡迎追蹤她的社群。

不僅如此，黃捷12日又在臉書發文，預告將在16日於創意料理餐廳舉辦「春聯見面會」，現場除了發送限量簽名版春聯，也會邀請神秘嘉賓，讓平常日要上班、希望加開假日場的民眾也能與她互動。

黃捷積極的動作，引發各界關注，也讓臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」抓準機會大酸：「離春節還有一個月，現在就發春聯？」其他支持「罷捷」的網友也紛紛留言：「扭轉即將被罷免下台的事實，捷粉說要讓憨粉崩潰一次，大家加油！」「發春聯救罷免，扯爆了」、「不認真問政，上班時間發春聯，這種議員不罷免，哪有天理」、「只是個花瓶」、「先『攏絡人心』這個套數，使鳳山區民心軟，不好好做正經服務，卻想到這花招」。

(中時新聞網)