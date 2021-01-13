昨（12）日北部某醫院男性醫師（案838）與其護理師女友(案839)確診，指揮中心有公佈疫調足跡，故桃園IKEA、大江購物中心、台貿購物中心等商場也配合行政單位進行消毒，然昨晚晚間指揮中心更新疫調足跡，表示案838並未去過大江購物中心，但今桃園市長鄭文燦受訪表示，昨只公布838足跡，但案839確定去過大江。

昨(12)日大江購物中心配合相關單位封館消毒，沒想到疫情指揮中心晚間再次更新足跡，確定案838於可傳染期間未到大江購物中心用餐，而大江購物中心也及時於粉專公布消息，讓不少消費者便於臉書貼文底下留言安慰，並表示要至賣場美食街吃碗丼犯壓壓驚。

但於今（13）11點30分左右，桃園市長市長鄭文燦表示案838與839軌跡有部份重疊，但也有部分不同，而大江是案839去過的。但大江購物中心於聲明稿中表示商場內已確實消毒完畢，且人手可接觸之範圍均提高消毒次數，同時也於入口提供消毒酒精噴霧、體溫量測等設施，今日依舊正常營業讓消費者可安心購物。

(中時 )