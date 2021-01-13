【愛傳媒簡秀枝專欄】德國知名攝影家安德列亞・格爾斯基（Andreas Gursky，1955-）作品《東京》，正在台灣忠泰美術館展出，令人眼睛為之發亮。

這幅創作於2017年的作品，是安德列亞.格爾斯基在行腳東京，對於鐵路兩旁櫛比麟次的屋宇，感到親切，於是來回搭乘無數次地鐵，拍攝數以千幅照片，再透過後製，成就了《東京》系列。

安德列亞・格爾斯基畢業於德國杜塞爾多夫藝術學院，身為杜塞爾多夫藝術學派要角，一向以大幅面建築和風景彩色照片而聞名，在大多數照片中經常使用較高的視角。

《萊茵河2號》曾在2011年以4,338,500美元的價格售出，折合當時新台幣匯率，超過1億元，寫下在世攝影家當中，最高國際拍賣價紀錄。

台灣國巨集團董事長陳泰銘一直是安德列亞.格爾斯基的欣賞者，手中收藏數幅安德列亞・格爾斯基的大作品，包括早年在美國MOMA展覽時的封面大作。

這回參與忠泰美術館「殘山剩水」展覽的作品《東京》，算是第一次在台灣的公開露臉，對喜歡德國杜塞多夫學派的民眾，是看大作，練眼力的大好機會！

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)