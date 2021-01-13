【愛傳媒特約記者吳思賢報導】這真是環保悲歌，原本日治時期新莊地區的唯一水源，老新莊人記憶中的水源地，如今已經一步一步淪為臭水溝。

位於新北市新莊區壽山路旁的水源地，是老新莊人記憶中的山清水秀寶地，這個地方會被稱為水源地，是因為日治時期昭和年間，當地民眾為了要有更乾淨的水源，而請來日本技師伊澤府規劃水道，經過街長阿久根的極力爭取，才在昭和9年、西元1934年落成使用，又過了五年才在昭和14年、西元1939年立碑紀念，成為大新莊地區唯一的供應水源，可以說是新莊自來水的始祖。

新莊水源地貢獻了40多年，直到民國53年桃園石門水庫建成，逐漸取代了水源地的供水功能，最後在民國65年完全走入歷史。

新莊水源地剛剛卸下自來水供應功能時，因為位置偏僻，未經開發，當地的水質還是非常乾淨清澈，很多老新莊人都喜歡到水源地踏青尋幽，不過這幾年隨著水源地兩旁出現許多工廠甚至養豬場，還有人在水源地傾倒垃圾，甚至連「十八份坑溪」上游也出現大型開發，包括桃園的合宜建築，從此以後水源地的溪流經常遭到污染，每隔一段時間就會登上新聞版面。

很多老新莊人帶著第二代、甚至第三代再去走訪時，看到記憶中的山清水秀已經變成如今的髒亂與污染情況，往往大搖其頭，失去再訪的意願，紛紛感嘆印象中的水源地已經快變成臭水溝了。

在水源地旁還有昭和年間的紀念石碑，內文如下，不只見證了歷史，也增加了濃濃的環保諷刺。

〈新莊水道記〉：夫水天地生成，為人生日長必需，而屬五飲之首。輓近民智日進，莫不知水質之良否，至關乎年壽之短長，是以人煙繁密之區，多設張水道，用濟民生。

然水之種類頗夥，以古所定水品，無慮三十多種，總其大較，遠從地脈來者為上，若復蒸溜取之則尤上；由附近河溪滲至者為次，由城市村落溝澮污水混入井者又其次；於外諸水或具有毒質僅可療疾而不適常用者，則毋庸言矣。

我新莊未有水道之先，在習見者視之，水莫不足，無如繞街圳渠，利用至雜，而井水又多含石灰參加里，不適飲用。

街之財政故不甚裕，雖歷來官民於斯三致意，特託伊澤府技師精堪實測以設水道，請當局均不見許。迨阿久根氏主街政，乃仍前志不憚煩，疊向州府陳情補不逮，及昭和七年，始得準可，更荷敷設補助費各三分之一，而街民亦僅擔同數，以昭和八年一月四日首工，於同九年七月十八日告峻，共費敷設金拾五萬餘圓。

於是開通給水，水由街轄柯厝坑泉脈會以河溪之流質稱良，而水源濾過池其地高五十米，故給水之壓力壯，街民便之。論者謂斯雖當道之加惠，是亦阿久根前街長之竭力為民請命，與伊澤府技師善為設計，故能終底於成也。今兩氏俱既掛冠爰以去，思附諸水道記云爾。

時昭和十四年 歲次己卯相月 吉旦 黃淵源撰 鄭福仕書

(中時新聞網)