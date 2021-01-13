美眾院通過決議 促彭斯援憲法將川普免職 16:152021/01/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美眾院通過決議 促彭斯援憲法將川普免職。(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦眾議院今天表決通過決議，敦促副總統彭斯（Mike Pence）啟動美國憲法第25修正案將總統川普免職的程序，不過彭斯已表明他不會這麼做。 為了援引第25修正案，彭斯與過半數的川普內閣成員必須宣布川普不適任。 路透社報導，彭斯今天稍早拒絕採取這項行動。眾院預計將在明天表決以煽動叛亂為名彈劾川普的議案。 美國務院取消所有高官外訪 克拉夫特訪台計劃生變 克拉芙特不來綠委怪國民黨 呂謦煒批：拿台美關係政治鬥爭？ (中央社) #彭斯 #川普 #美國 #免職 #表決 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新澤西州眾議會通過決議 支持台美洽簽BTA 05:332021/01/13 政治 川普認了 應為暴動負起部分責任 04:102021/01/13 國際大事 1分鐘讀財經》英特爾下單台積電6奈米 生產GPU 08:072021/01/13 財經 《川粉之亂》川普死不認錯 國會暴亂後撇清責任 暗示彈劾可能引發暴力 07:382021/01/13 國際 忤逆老爸 伊凡卡將出席就職典禮 04:102021/01/13 國際大事 嚴防暴動 川普批准華府進入緊急狀態 04:102021/01/13 焦點要聞 只有台灣歡迎來訪？美國務院取消外訪 吳斯懷預言將有大風暴 11:042021/01/13 政治 彈劾川普 美眾院周三表決料通過 04:102021/01/13 全球財經 中國警告美方 勿在危路越走越遠 04:102021/01/13 焦點新聞 美國夢變成美國病 04:102021/01/13 時論廣場 推特臉書之後 YouTube抵制川普頻道新增內容 14:272021/01/13 國際 國際熱門新聞 《川粉之亂》面對華府血腥暴動 美軍高層罕見表態了 - 國際 川普印太戰略文件提前30年解密 台灣角色曝光了 - 國際 金與正遭踢出政治局還被降職 痛罵南韓：超級蠢貨 - 國際 社群平台聯手封殺川普 卻出現更大麻煩了 - 國際 推特臉書之後 YouTube抵制川普頻道新增內容 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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