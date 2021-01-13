美國聯邦眾議院今天表決通過決議，敦促副總統彭斯（Mike Pence）啟動美國憲法第25修正案將總統川普免職的程序，不過彭斯已表明他不會這麼做。

為了援引第25修正案，彭斯與過半數的川普內閣成員必須宣布川普不適任。

路透社報導，彭斯今天稍早拒絕採取這項行動。眾院預計將在明天表決以煽動叛亂為名彈劾川普的議案。

(中央社)