因應16日一批高階警官退休，警界按例進行人事調整，其中警大44期的現任警大校長黎文明將屆齡退休，留下警界唯二的三線四星缺額，今天下午行政院正式核准發布，由內政部長徐國勇力薦的新北市警局長陳檡文升任警大校長。連帶包括台南、高雄等局長的人事案，16日交接到任。

這次人事同時調整新北、台南與高雄3個直轄市局長，台南詹永茂因馬國女大生命案、高雄劉柏良則因20年前的買股案，將遭撤換，成為史上任期最短的直轄市局長，遺缺由警政署主祕方仰寧和刑事局長黃明昭接任。陳檡文留下的新北市警局長一缺，則由曾任台南市警局長、現任副署長黃宗仁接掌，黃與陳都是新北市長侯友宜警大45期的同學。

警政署表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，新北市政府警察局局長等職缺，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定（布），相關調整如下：（計47員，統一於110年1月16日【星期六】辦理交接【到任】）

1、本署副署長黃宗仁調任新北市政府警察局局長

2、本署警監一階警政委員李永癸調任本署副署長

3、臺南市政府警察局局長詹永茂調任本署警監一階警政委員

4、本署主任秘書方仰寧陞任臺南市政府警察局局長

5、本署警政委員蔡耀坤調任本署主任秘書

6、本署鐵路警察局局長江振茂陞任本署警政委員

7、臺中市政府警察局副局長魏慶賢調任本署鐵路警察局局長

8、本署保安組組長林國清調任臺中市政府警察局副局長

9、臺中市政府警察局第五分局分局長郭士傑陞任本署保安組組長

10、本署刑事警察局局長黃明昭調任高雄市政府警察局局長

11、本署副署長黃嘉祿調任本署刑事警察局局長

12、高雄市政府警察局局長劉柏良調任本署副署長

13、本署督察室主任陳永利調任本署保安警察第一總隊總隊長

14、本署保安警察第六總隊總隊長張榮興陞任本署督察室主任

15、本署保安警察第三總隊總隊長李漢卿調任本署保安警察第六總隊總隊長

16、嘉義縣警察局局長廖宗山調任本署保安警察第三總隊總隊長

17、本署刑事警察局副局長廖訓誠調任嘉義縣警察局局長

18、宜蘭縣政府警察局局長謝進賢調任本署刑事警察局副局長

19、本署基隆港務警察總隊總隊長廖材楨調任宜蘭縣政府警察局局長

20、新北市政府警察局新莊分局分局長林武宏陞任本署基隆港務警察總隊總隊長

21、臺北市政府警察局督察長陳博珍調任臺北市政府警察局副局長

22、苗栗縣警察局局長翁群能調任臺北市政府警察局督察長

23、本署公共關係室主任周煥興調任苗栗縣警察局局長

24、臺北市政府警察局中山分局分局長楊哲昌陞任本署公共關係室主任

25、本署航空警察局副局長林水順調任臺北市政府警察局副局長

26、本署臺中港務警察總隊總隊長余一縣調任本署航空警察局副局長

27、本署保安警察第五總隊副總隊長陳宗能調任本署臺中港務警察總隊總隊長

28、本署航空警察局主任秘書王文澤調任本署保安警察第五總隊副總隊長

29、臺中市政府警察局第六分局分局長盧廷彰陞任本署航空警察局主任秘書

30、本署防治組組長黃勢清調任新北市政府警察局副局長

31、本署保安警察第三總隊副總隊長莊勝雄調任本署防治組組長

32、本署保安警察第七總隊主任秘書李謀旺調任本署保安警察第三總隊副總隊長

33、臺北市政府警察局大安分局分局長王旭昌陞任本署保安警察第七總隊主任秘書

34、臺南市政府警察局主任秘書劉耀欽調任臺中市政府警察局副局長

35、嘉義市政府警察局局長張樹德調任臺南市政府警察局主任秘書

36、本署保安警察第一總隊副總隊長黃建榮調任嘉義市政府警察局局長

37、本署保安警察第三總隊主任秘書王育群調任本署保安警察第一總隊副總隊長

38、桃園市政府警察局桃園分局分局長林信雄陞任本署保安警察第三總隊主任秘書

39、高雄市政府警察局主任秘書黃慶惠調任高雄市政府警察局副局長

40、本署國道公路警察局副局長張宗揚調任高雄市政府警察局主任秘書

41、本署鐵路警察局副局長葉爾煙調任本署國道公路警察局副局長

42、本署保安警察第二總隊主任秘書陳金陵調任本署鐵路警察局副局長

43、臺南市政府警察局第一分局分局長鄭榮崑陞任本署保安警察第二總隊主任秘書

44、本署國道公路警察局副局長高建源調任臺中市政府警察局主任秘書

45、本署國道公路警察局主任秘書張夢麟調任本署國道公路警察局副局長

46、本署警監督察程文宏調任本署國道公路警察局主任秘書

47、本署交通組副組長曾慶章調任本署警察機械修理廠廠長

(中時 )