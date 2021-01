桃園市長鄭文燦(左)與美國紐華克市市長巴拉卡(右)針對全球疫情衝擊、智慧機場、智慧城市、智慧產業經濟學等議題進行線上視訊對談。(祕書處提供/蔡依珍桃園傳真)

台美國際城市線上對談 盼未來桃園、紐華克機場城市交流。(祕書處提供/蔡依珍桃園傳真)

疫情衝擊,桃園市政府城市交流不停歇,13日市長鄭文燦再和美國紐華克市市長巴拉卡(Ras J. Baraka)展開「國際城市線上對談」,針對全球疫情衝擊、智慧機場、智慧城市、智慧產業經濟學等議題討論,2市同為國際機場樞紐,致力發展綠色經濟,雙方相約疫後交流。

鄭文燦表示,桃園工業產值全台第一,桃園現正積極推動「亞洲‧矽谷」、航空城等國家級計畫。航空城的發展也帶動航太相關維修、製造業投入,未來航空城將引進倉儲、物流、維修或電子商務進駐,讓機場經濟學效益發揮到最大。桃園也是六都最年輕的城市,多民族融合開放多元,桃園生育、托嬰補助完善,吸引許多年輕家庭居住,上任6年期間人口成長近21萬人。

巴拉卡介紹,紐華克是紐澤西州第一大城,緊鄰紐約市,是美國境內人口密度極高的城市,也是航空、公路、鐵路和船運交通樞紐,是通往紐約都會區和美國中部大西洋的重要門戶,人口成長快速,同樣有多民族居住在此。不諱言紐華克正面對嚴峻疫情,為防止疫情擴散,要求民眾戴口罩、保持社交距離,部分旅館提供住宿場所。

鄭文燦表示,桃園為台灣門戶,身為台灣面對國際疫情的第一線,必須迅速應變、落實疫情監測與邊境管制措施,設立國境、醫院、社區3層防護網,並追蹤旅客的旅遊史、職業史、接觸史、群聚史,因為台灣精準防疫,目前尚未實施過封城與普篩。

鄭文燦認為,2市都是國際交通與貨運的樞紐,未來可以就航空城規畫、智慧倉儲物流系統等機場經濟學、交通發展等議題上相互學習。他也提到,2市工業發展相當成熟,在持續推動經濟強化基礎建設時,都強調環境永續發展,桃園在環保永續環境施政表現亮眼,紐華克透過策略擬定,重建恢復港口工業區開發計畫,未來雙方可就環保措施、再生能源方面進行合作。

巴拉克表示,紐華克市在發展智慧城市一直走在最前端,街道上設有自動服務機,免費提供民眾Wi-Fi及充電設施,也可查詢地圖與即時城市資訊,預計在今年春季啟動「NewarkGo」電動自行車及電動滑板車共享試點計畫,創建充滿活力、適合行人通行的社區,讓人們在不依賴汽車的情況下生活、購物、工作和娛樂。

鄭文燦也說,桃園市民卡發卡數全國第一,整合交通票證、電子錢包與圖書借閱等智慧生活功能,電動機車數量及換電站數量也是全台第一,更建置逾1.6萬個WiFi熱點供民眾使用,也陸續成立青創基地,如亞洲.矽谷創新研發中心、虎頭山創新基地、中原大學創新創業發展中心及幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區等,持續以行動支持科技創新。

駐紐約辦事處大使銜總領事李光章說,兩城市有許多相似之處,對交流方向已相當明確,樂見雙方未來合作;紐澤西台灣商會第一副會長鄭吉成也說,盼以民間力量促進兩城市間的投資及互動。

對談尾聲,鄭文燦寫下「Taoyuan is helping(桃園挺你)」,巴拉卡則寫道「We are Newark strong. We will emerge from this pandemic together.(我們是堅強的紐華克,我們會一起挺過疫情。)」期盼疫情趨緩後能加強合作,深化台美夥伴關係。

鄭文燦感謝紐澤西州眾議會11日無異議通過友台決議,支持台、美加強經貿關係、洽簽雙邊貿易協定(BTA),更重申支持台灣有意義參與世界衛生組織等國際組織。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示,桃園市持續給予國際城市友好支援,桃園市府在去年聖誕節前夕,媒合桃園在地口罩國家隊「千倍康」援助捐贈N95口罩,給予紐華克強力支援。台灣抗疫屆滿周年,第一線醫護人員承擔極大工作壓力,也承擔很重的防疫責任,攜手為他們加油、打氣、支持。

(中時 )