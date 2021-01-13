中央流行疫情指揮中心昨召開記者會，宣布台灣出現第一名院內感染的醫師，前衛生署長楊志良以台大醫療機構管理研究所前所長的身分，出口批評：「這個醫院應該給這個醫師某種處分，假如我是院長，我第一時間就是把他開除掉。」對此陳時中今天直言：「我無言以對。」

楊志良昨（12）日上電視節目《新聞面對面》評論醫護染疫的本土案例，他語出驚人表示，「醫師替確診病患插管，那插管噴出來，是不是這個醫師要多練習，最大的問題是什麼，就是發生這種事情的時候，再重新弄一套防護衣。」他還提到，「應該要給這位醫師某種處分，假如我是院長，我第一件事就是把他開除。」楊志良的說法立即引發醫界怒火。

臺北市醫師職業工會今天發出聲明，指疫情一年來專家學者投入將院內傳染風險降到最低，此刻有醫師受害，竟有人以「懲處說」苛責受害人員，無異大潑防疫冷水，更是無視專業的發言，呼籲楊志良應道歉與反省，否則醫護人員皆會恥於承認此人曾任我國衛生醫療最高長官。

對於媒體今詢問陳時中對此一爭議的看法，陳時中僅以「我無言以對」回覆。

至於傳出，該名住院醫師在院內沒有配戴口罩，是否要對他開罰？陳時中表示，醫師就是在照顧病人，以現在專業的判斷，就是照顧病人染疫，除了飲食外。據他的了解，在醫院就是都要把口罩戴好。

不過，該名醫師是否整天沒帶還是只有吃飯時間沒帶？可以請醫院做進一步的調查。

(中時 )