通霄鎮公所增設無障礙電梯，13日正式啟用。（巫靜婷攝）

通霄鎮公所獲國教署補助，以及久廣企業、月稱光明寺與國勝豐公司各捐贈20萬元為鎮立幼兒園添購1輛幼童交通接送車。（巫靜婷攝）

通霄鎮公所獲國教署補助，以及久廣企業、月稱光明寺與國勝豐公司各捐贈20萬元為鎮立幼兒園添購1輛幼童交通接送車。（巫靜婷攝）

通霄鎮公所完成耐震補強工程，13日介紹公所前方兩側牆面的公共藝術，「旗鼓舞震、民安物阜」及「海天輝映、人傑地靈」16字，表現通霄特色與願景。（巫靜婷攝）

通霄鎮公所完成耐震補強工程，13日介紹公所前方兩側牆面的公共藝術，「旗鼓舞震、民安物阜」及「海天輝映、人傑地靈」16字，表現通霄特色與願景。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮公所獲中央補助600多萬元辦理耐震補強工程，並增設無障礙電梯，去年12月完工取得使用執照，13日正式啟用，讓民眾到各樓層洽公更方便，另外公所前方兩側牆面施做公共藝術，寫上「旗鼓舞震、民安物阜」及「海天輝映、人傑地靈」16字，表現通霄特色與願景。

通霄鎮公所透過獲內政部營建署補助，去年3月起辦理公所建築耐震補強工程，並改善無障礙設施，於公所大門左側建置1座透明電梯，方便民眾到2、3樓洽公或參加活動，這座新設的電梯於去年12月取得使用執照，13日公所邀請地方民代、里長等人舉辦啟用儀式。

通霄鎮長陳漢志表示，耐震補強工程經費感謝縣府支持與立法院副院長蔡其昌、立委陳超明向中央爭取，讓公所建物除了堅固安全，也增添無障礙功能，新設的電梯採用玻璃鋼構設計，可為辦公室增加採光，也方便洽公民眾，電梯取名為「起飛號」，也象徵通霄鎮起飛，更加繁榮進步。

通霄鎮公所表示，建物前方兩側牆面的公共藝術寫的16大字，是由陳癸煌撰、鄭忠義書，融入虎頭山、大甲鐵砧山舊名，與通霄依山傍海的自然特色，兼具對鎮政的期望，盼人口自然成長，優質教育厚植根基，地靈則端賴發展交通、觀光、環保等優勢。

為了讓通霄家長於鎮立幼兒園托育孩子接送更方便，鎮公所透過縣府爭取國教署補助添購1輛約84萬元的娃娃車，但國教署僅補助4成經費，其餘均由鎮公所自籌，所幸久廣企業、月稱光明寺與國勝豐公司各贊助20萬元，13日同步舉辦交車儀式。

(中時 )