嘉義市一名男子擔任清潔隊員，前年4月在執行工作時，沒有注意一個果皮掉落在路上就離開，讓一名婦人騎機車載女兒時輾過該果皮而自摔，導致肋骨骨折、挫傷等；行車事故鑑定會認定該男沒注意垃圾掉落屬肇事次因，與婦人車禍有因果關係，事發後兩方未和解，判該男3個月徒刑。

判決書指出，該男子是垃圾車隨車人員，負責在車斗整理垃圾，某日行經嘉義市西區忠義街時，在收垃圾時沒有注意到一個果皮掉在路上，收完即離開；約2小時後，一名女子騎機車載著女兒經過該路段時，不慎輾到該果皮自摔，滑向對向車道與迎面而來的小客車擦撞。

該女子造成頭部外傷、腦震盪、右胸挫傷和2根肋骨骨折、四肢挫擦傷等，後座女兒也有左肘挫傷、雙膝擦傷等傷害。嘉義區監理所車輛行車事故鑑定會鑑定，交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會覆議後，確認該女騎車未注意車前狀況，是肇事主因，而該男沒有注意到垃圾掉落，則是肇事次因。

法院認為，該女摔傷與男子過失行為有相當的因果關係，考量到男子犯後坦承犯行，但至今尚未與母女倆達成和解，家中還有3名子女要照顧，最終依業務過失傷害罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

(中時新聞網)