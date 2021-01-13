據路透引述兩個消息來源指出，美國國務院在本月已告知歐洲企業，美方懷疑其協助俄羅斯建造Nord Stream 2天然氣管，可能面臨美方制裁，川普行政團隊準備對該計畫施以最後一輪的懲罰行動。一名消息人士指出，美方正試圖告知企業相關風險，敦促其早日退出。

美國務院可能在周四或周五發表報告，點名協助建造俄羅斯和德國之間的天然氣管的企業。報告中可能包括提供保險、協助鋪設海底管線，或驗證建造設備的企業。

據消息指出，蘇黎世保險可能名列報告中，該公司未立即回覆路透詢問。Nord Stream 2公司也未立即提出評論。

該耗資110億美元的管線為俄羅斯在歐洲最重要的計畫，已引起美俄的緊張。

川普一直反對該計畫，認為會剝奪烏克蘭豐厚的轉運費，將增加俄羅斯在歐洲的政經影響力。川普團隊還力推美國液態天然氣出口歐洲。

俄羅斯官方宣稱，該計畫由國有能源公司Gazprom主導，是一商業計畫。德國亦指稱該天然氣管線純為商業性質，德國關閉煤炭發電和核電，需要天然氣。

拜登(Biden)在歐巴馬總統任期擔任副總統時曾反對該建造計畫；但是未來就任總統之後，是否會妥協，則未知。

與俄羅斯Gazprom合作的西方公司包括德國能源公司Uniper、巴斯夫(BASF)旗下的Wintershall Dea、荷蘭的皇家殼牌(Shell)、奧地利石油天然氣集團OMV，以及法國的能源公司Engie。

(時報資訊)