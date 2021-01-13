友訊(2332)宣布，於CES美國消費性電子展發表5G WiFi 6新品DWR-2000 5GNR WiFi 6 CPE及DWR-2101 5G WiFi 6行動熱點，搭載5G連線能力和最新WiFi 6技術，讓所有連線裝置皆可同時享有高下載速度、極低延遲，且大幅減少網路擁塞情形，也宣告友訊未來將推出更多5G裝置的可能。

友訊表示，DWR-2000 5GNR WiFi 6 CPE專為三合一服務應用而設計，其整合LTE Advanced、5G和WiFi 6技術，為家庭或辦公室網路提供最佳解決方案。DWR-2000具備1個Gigabit WAN、2個Gigabit LAN和1個USB 3.0孔，具備QoS流量管理功能、可透過Web UI進行管理和設定，若需要VoLTE網路語音通話功能，也可選購具備RJ-11通訊埠介面的硬體。DWR-2000的5G連網大幅改善連線速度，而WiFi 6則提供區域連網的更多可能性，可為用戶提供高度彈性解決方案並滿足所有網路需求。

友訊表示，體積小巧的DWR-2101 5G WiFi 6行動熱點能為使用者隨時隨地提供無縫連線，無論在家、辦公室還是出門旅遊，DWR-2101可取代現有的家庭路由器、變成強大的智慧家庭移動式娛樂中心，其提供4K視訊串流、VR遊戲、雲端儲存等高品質體驗，內建Gigabit乙太網路埠和WPA3最新安全防護功能，還可同時支援多達32台裝置。便攜式DWR-2101可隨插即用，免安裝複雜軟體，其直覺式的LCD觸控螢幕讓操作更加簡便，而可拆卸的全日電池則帶來超持久續航力。

(時報資訊)