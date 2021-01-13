台北1名女大生發現自己臉書莫名其妙出現PO文「但我根本沒劈腿啊，另外兩個都算是床友而已，應該不算劈腿吧？」，之後發現是男友盜帳號發文，氣得提告求償。男友當庭表示歉意，盼望和解，但女友認為名譽受損，且迄今無法拿回臉書使用權，拒絕原諒。

台北一名男大生阿偉（化名）與女友爭吵，竟在2018年4月、5月間，登入女友臉書帳號密碼後更改帳密，並發文「『但我根本沒劈腿啊，另外兩個都算是床友而已，應該不算劈腿吧？．．．另一個只是隨便約的不重要就不說是誰了．．．我跟他在一起快一年，期間他常常說我無理取鬧，有事沒事都會亂兇他，大吵時還會動手打他，還有我之前還會要求強迫他刪除他前女友好友或是刪除我 看不順眼的女生朋友，還有叫我不可以跟誰聊天之類．．．我確實是說謊了．．．』等內容，甚至在臉書爆料公社也發同樣文章，企圖塑造女友是個暴力又劈腿的渣女形象。

女友憤怒提告，刑事部分，阿偉因妨害電腦使用遭判處拘役30日、散布文字誹謗罪拘役40日，應執行拘役60日，得易科罰金6萬元。

女友另提民事求償12萬元，今天（13日）開庭。據ETtoday新聞雲報導，阿偉帶著5萬元現金出庭，並表示會擬定道歉函，也保證絕對會返還美美臉書帳密且不會再登入。

(中時新聞網)