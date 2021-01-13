北市忠孝東路5段293號華南商業銀行松山分行，12日下午打烊時刻，突然有一名頭戴全罩式安全帽、持槍歹徒闖入，大喊「搶劫、把錢交出來！不配合就開槍！」並將手提袋丟進櫃台，喝令行員將鈔票放入袋中。路過民眾見狀嚇了一大跳，隨後發現緊張逼真的場景原來是警方防搶演練。

信義分局為避免影響銀行運作及提款民眾的秩序與安全，特別選定在下班後30分鐘進行，希望透過防搶及攔截圍捕演練，提升金融機構防衛意識、強化線上警網快速反應打擊犯罪的能力，嚇阻歹徒不法意圖，保護民眾財產安全。

演練中，行員假意配合指示裝入現鈔，伺機按下警鈴。信義警方獲報，立刻通知線上警網趕往，將現場歹徒制伏，但在外等候接應的另一名搶匪則騎車逃逸，經警方依SOP實施現場封鎖、採證勘驗、查訪行員逃逸強匪特徵、交通工具號牌、顏色及逃逸路線等，由分局勤務指揮中心通報啟動線上警力攔截圍捕，同時轉報市警局勤務指揮中心，通知鄰近的大安分局等共同實施攔截圍捕，在信義區及聯外道路交界處布下天羅地網，最後予以成功攔截，合力制伏歹徒。

警方呼籲，年關將近，民眾要提高防搶觀念，前往金融機構或ATM提款機領錢，隨時注意身邊有無可疑人、事、物；另提醒民眾如欲提領大量現金，可先行告知或請金融機構代為通知鄰近派出所申請護鈔，以維護自身財產安全。

(中時 )