先前曾在網路上曝光的HTC神秘新手機，證實就是HTC Desire 21 Pro啦！HTC今（13）日正式宣佈推出Desire系列首款5G產品–「HTC Desire 21 pro 5G」，為台灣市面上首支採用高通新款Snapdragon 690 行動平台的5G手機，提供消費者一個高性價比的跨世代5G產品。

HTC Desire 21 pro 5G除了增加5G頻段外（n1, n3, n5, n7, n28, n41, n78），也更進一步優化EN-DC組合，使得EN-DC組合增加30％，覆蓋面積更大，同時支援SA & NSA雙模組網，未來毋需擔心轉換電信公司，再加上可允許5G與4G協同運作，即使在4G環境下也能獲得較快網速，可讓消費者隨時可享快速穩定的5G體驗。

外觀設計上採用特殊工法完美呈現獨有的多層次質樸光澤，搭配光學鍍膜金準打造的金屬紋理，使得機身有如寶石般的閃耀，在不同角度展現出漸層錯視的光澤。HTC Desire 21 pro 5G配備Desire系列史上最大6.7吋20：9螢幕，除了支援HDR 10影片播放，也配備90Hz螢幕更新率和120Hz螢幕觸控率，讓眼睛再也不必忍受螢幕閃爍和拖影；同時搭載了最新高效能Snapdragon 690 5G晶片，其AI效能能大幅提升圖像、動態色彩運算效能，無論是遊戲或看片，都能享受高流暢連貫的視覺饗宴，為 5G高畫質影音串流做好準備。

HTC Desire 21 pro 5G具備5,000mAh電池，能支援全天操作，同時有支援Q.C 4.0+快充，短時間內就能充飽電。新機首次將指紋辨識做在機身側邊電源鍵上，一鍵兩用的整合功能，消費者能依照手指的平常使用習慣位置輕觸便能解鎖；加上臉部辨識解鎖，不僅更安全，即時解鎖方便又迅速。

HTC Desire 21 pro 5G搭載高階組合5鏡頭，於前鏡頭及主鏡頭皆搭配最新AI場景辨識，並利用AI運算提供精選動態照片，即使不擅長專業拍攝，消費者都能透過AI場景辨識，捕捉到絕佳影像；同步具備各種專業輔助功能，包含HDR廣角、微距、即時人像模式、美顏錄影、萌顏貼圖攝錄等有趣功能。

2月28日前購買HTC Desire 21 pro 5G送馬卡龍真無線藍牙耳機櫻花粉款。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

HTC Desire 21 pro 5G上市提供8GB RAM/ 128GB ROM版本及「星辰藍」與「幻境紫」兩種顏色予消費者選擇，建議售價為新台幣12,990元。HTC專賣店、HTC專櫃門市、HTC網路商店及全台經銷通路門市，以及PCHOME購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、神腦線上、蝦皮購物、東森購物於今日起陸續上市開賣。

此外，歡慶上市即日起至2月28日，凡至HTC專賣店、HTC專櫃門市及HTC網路商店購買HTC Desire 21 pro 5G享上市早鳥優惠價新台幣11,990元，上網登錄更加贈「HTC馬卡龍真無線藍牙耳機－櫻花粉」（市價新台幣999元）。學生專有福利再加碼，HTC網路商店另提供校園專案，購買HTC Desire 21 pro 5G特享校園專案10％折扣優惠。

(科技)