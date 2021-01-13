保瑞藥業（6472）因2020年12月正式接手英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠後，單月營收年增146.7％，全年營收17.9億元，年成長17.06％，齊創新高。2021年伴隨承接GSK加拿大廠5年代工訂單效益發揮，加上保健藥品代理銷售策略開拓，營運動能活絡滿滿。

保瑞表示，接廠後所有生產營運均無縫接軌，成果優於期待。此次收購案包括與GSK簽訂Voltaren、Flonase等全球暢銷OTC產品五年代工保證合約，該廠端的全自動化生產線，擁有高標準的技術品質，每月均可穩定出貨，而保瑞也將逐步調整加拿大廠的整體產能運作，以期發揮最大的成長動能。

此外，保瑞國內的竹南廠益邦、台南廠在手訂單穩定上揚，以及宇泰欣所代理的系列產品的完整通路布局逐漸展現效益，可望帶動整體營運更上層樓。

保瑞併入加拿大廠，正式進入全球前八大國際藥廠的供應鏈，除五年代工合約的保障訂單與穩定營收，加拿大廠內具有專業產品開發與生產技術移轉團隊，及試製與放大量產設備，均為爭取國際CDMO訂單的極大優勢。

保瑞指出，將以接手GSK加國廠作為北美總部，插旗北美生技聚落，以國際化的CDMO水準，提供更多世界一流藥品公司專業完整的製藥服務。另，為美國客戶 Vitruvias Therapeutics Inc. 代工治療低血鉀症的口服緩釋劑型藥，提前獲得美國FDA上市許可，搶攻全球126億美元低血鉀症市場。

此外，看準龐大市場商機，保瑞旗下子公司宇泰欣代理三大藥廠在台銷售權，包括獨家代理日本第3大藥妝公司SSP、日本第4大製藥公司衛采及全球最大順勢療法產品製造商布瓦宏。

(工商 )