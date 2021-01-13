李運慶13日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，他近日剛為女友洪詩慶祝完33歲生日，坦言目前兩部戲在忙的他還沒時間好好準備禮物，只先請女友吃飯，禮物他已有腹案。談到新的一年感情進度，他說：「家人不會催婚，我們都很滿意現況，我覺得這個進度已經很快，目前蠻穩定的。」被問勇兔與張書偉新戀情，他坦言有聽說過，「不意外，我覺得適合啦，而且40歲男生很值得信賴」。

李運慶笑稱與洪詩有討論是否該把他的綠色愛車顏色換掉，因為真的太好認，「大家都說太明顯，但我真的很喜歡綠色」。他提及已代理韓國天然成分的沐浴清潔品牌一年，現階段包含自己共3位員工，「這個牌子的沐浴清潔用品都是天然成分，過敏也能使用，我自己也有過敏，希望可以給予有這問題的人一點幫助」，他透露該品牌的韓國老闆是他的好友，現階段台灣代理由他獨資。

李運慶忙拍戲不忘拚副業。（衛視中文台提供）

至於投資金額是否7位數，李運慶答得保守：「沒有那麼多，就是慢慢做。」他期許新的一年規模再大一些，「今年計畫進通路，之前曾有其他通路來聊，但還沒放出去，只在我們網站賣，今年會有新計畫」，並預告會找專業經理人，因為自己忙著拍戲沒時間處理。

(中時 )