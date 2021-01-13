中國4艘海警船今天一度進入釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）周圍日本聲稱的「領海」中，航行近2小時，日本海上保安本部持續保持警戒。
日本放送協會（NHK）報導，這是中國海警船今年首度「侵入」釣魚台「領海」。
第11管區海上保安本部表示，日本時間今天上午10 時40分左右，4艘中國海警船陸續「侵入」釣魚台列嶼的日本「領海」，航行近2小時後，約在下午12時30分全數離開「領海」。
4艘中國海警船仍持續航行在「領海」外圍的「鄰接區」，海上保安本部持續保持警戒。
(中央社)
中國4艘海警船今天一度進入釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）周圍日本聲稱的「領海」中，航行近2小時，日本海上保安本部持續保持警戒。
日本放送協會（NHK）報導，這是中國海警船今年首度「侵入」釣魚台「領海」。
第11管區海上保安本部表示，日本時間今天上午10 時40分左右，4艘中國海警船陸續「侵入」釣魚台列嶼的日本「領海」，航行近2小時後，約在下午12時30分全數離開「領海」。
4艘中國海警船仍持續航行在「領海」外圍的「鄰接區」，海上保安本部持續保持警戒。
(中央社)
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