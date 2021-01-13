熱錢戰勝本土病例隱憂，台灣股匯齊揚，新台幣升逾5角，大盤再譜新高點。盤面上，台積電(2330)突破600元創高。矽力以3000元天價，一度超越大立光(3008)成為股王。聯發科(2454)來到899元，差一步900元，上攻力道勇猛。不止權值股發威，各路題材股也是人氣沸騰，面板三虎甩開烏雲，脫離橫盤整理，友達(2409)漲逾8%，出現KD指標低檔黃金交叉，群創(3481)則是站回五日均線，彩晶(6116)12日衝高反彈，13日走勢續強，勁揚約4%。多方氣勢如虹，今日台股上漲269點以15769點作收，最高達15778點。今日外資(不含外資自營商)買超155.4764億元，投信買超0.4031億元，自營商買超49.3692億元，三大法人買超205.24億元。

台積電資本支出估創高，供應鏈沾光，漢唐(2404)、家登(3680)、京鼎(3413)、帆宣(6196)等今年業績持續成長，股價持續走高，惟弘塑(3131)上檔承壓持平作收。權值股雖猛，但以類股漲幅來看，還是由玻陶類股稱霸。台玻股價修正夠了，加上外資連3日買超逾7千張，多方恢復元氣，今日大漲逾6%，登高一呼下，冠軍(1806)勁揚逾2.5%，中釉(1809)、和成(1810)、凱撒衛(1817)盤中有1%以上的漲幅，推動類股指數最終收漲上數5.4%以上，靚到極點。春節將近，中鋼(2002)提早於今日開出2月內銷盤價，市場對於價格大漲預期，激勵股價，鋼鐵股今早股價漲多跌少，海光(2038)、威致(2028)、官田鋼(2017)、中鴻(2014)、燁輝(2023)漲幅皆超過2%。

台積電正式突破600元，續創歷史天價，護國神山成為搶買標的，累計只用了28個交易日股價就從5字頭變6字頭。由於台積電法說會將在明(14)日登場，市場預期會釋出佳音，促使買盤卡位法說會行情推升股價持續創新高。台積電創高，其餘高價股也是滿滿買氣，被動元件龍頭國巨(2327)在獲利、稼動率同飆、且漲價效應的預期心理之下，股價突破600元整數大關，短暫超越台積電，與華新科的價差擴大至350元以上。盤面上不只高價股火熱，中低價隴華(2424)、鼎固-KY(2923)、嘉晶(3016)、亞弘電(6201)、茂矽(2342)、威盛(2388)等也是人氣十足，位居漲幅前列。

台股自去年12月23日起，天天都有新高點，12日外資續站賣方，合計連2日賣超80億元，雖然外資偶有賣超卻不影響多頭格局，今日指數收漲269點，台股5日RSI為91.46，10日RSI為87.17，9日K值為95.13，9日D值為93.23，20日乖離率為6.92。康和證券投資總監廖繼弘強調，大盤雖然一直強勢上漲創高點，但類股及個股都有震盪整理換手，如漲多的貨櫃航運、同致、世芯-KY和DRAM等短線大跌，但ABF、台積電、台達電和日月光等大型電子股表現仍穩健，短中期不致出太大的獲利回吐賣壓，讓大盤快速反轉向下；短中期暫看15,000點至16,000點間高檔震盪走勢，建議不追高大漲乖離過大個股，逢回再留意強勢股拉回降溫買點及低基個股補漲轉強買點。

(時報資訊)