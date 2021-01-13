解放軍新型雙座版殲-20曝光

就在中方空軍紀念殲-20首飛10年之際，公開了一段影片，裡面出現了新型雙座「威龍」戰機。

據《南華早報》（South China Morning Post）12日報導，影片閃現了4架編隊飛行的電繪戰機。長久以來，不斷有中方研製雙座殲-20戰機的傳聞，但這卻是中國航空工業集團首度讓這款戰機亮相。

而據《環球時報》報導，影片中除了雙座版殲-20外，還有安裝陸製引擎的殲-20。分析家說，這意味中方未來不必再依賴俄製引擎。

一名因事涉敏感，要求匿名的解放軍消息人士證實，空軍正在研製這款新戰機。殲-20已在2017年服役，但一直為發動機問題所苦。軍事分析家說，對中方空軍來說，雙座殲-20是重大的發展。

詹氏防務（IHS Jane）戰機專家與亞太分析師格雷瓦特（Jon Grevatt）說，擁有雙座殲-20將提供如對抗，還有電子戰等更大的進攻能力。他指出，單座戰機通常比較小，比較快，並十分敏捷，往往用在短程攔截，護航，還有空對空作戰上。

「然而，雙座戰機較重，通常不只用來進行較長程的空對空，還有空對地等多用途作戰上，」他說，「往往用在兩人合作的狀況下，其中1人通常是駕駛，而在他後面的另1人通常是武器選擇員和操作員，負責操縱電子戰裝備。」格雷瓦特說，研製雙座版殲-20並不容易，因為這需要重新設計或改裝，對製造而言是技術挑戰。

另一位要求匿名的中國軍事分析家說，在雙人協力下，可以執行更複雜的任務，如指揮無人僚機，或是戰略轟炸等。

另一方面，香港軍事評論員宋忠平說，殲-20雙座版可以用來作為戰轟機。他指出，升級的雙座版殲-20能搭載更多武器，並有更強的空對地攻擊能力。也因此，它既能作為戰機，也能作為轟炸機。

去年11月時，中方空軍已指出，殲-20是解放軍空中戰力的骨幹。不過，他們並未透露，解放軍有多少架殲-20，而根據估計，至少有50架。

(中時新聞網)