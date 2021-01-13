VVV！勝利車牌要來了！台中區監理所將於110年01月18日星期一中午10時起至110年01月20日星期三中午10時止，於監理服務網開放自用小客貨車ＶＶＶ–ＸＸＸＸ共23副，新式號牌網路競標活動，讓民眾標個勝利好車牌，好運年年跟著來！
台中市監理所指出，此次推出之「超級勝利」VVV號牌23副，每號皆精選、副副皆勝利，包含VVV-8899、VVV-0096、VVV-0102、VVV-0103及VVV-0265~VVV-0285共計23副。
台中市監理所強調，其中還特別推出典藏3副「超級勝利＋久久吉利」號牌：VVV-0268「今年順發」、VVV-0285「今年發我」、VVV-8899「發發久久」，絕對讓您看到會心動，標到會感動！
台中區監理所表示，此次辦理自用小客貨車VVV勝利號牌網路車牌標售，有意參加競標者，須備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機且為監理服務網會員，即可至監理服務網參加競標，要標副好牌，就趁2021新春這一波，要搶勝利，敬請把握，錯過再等1年。
監理服務網：http：／／www.mvdis.gov.tw
(中時 )
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