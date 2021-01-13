北市萬姓女子因富爸爸不幫她買房，也不留財產給她，氣得對父親咆哮推打，萬母在旁勸說：「他是妳爸，妳怎麼這樣」，萬女竟火大抓狂暴打母親，還拿原子筆戳破母親頭。台北地院審結，依傷害直系血親尊親屬判萬女拘役60日，得易科罰金6萬元，可上訴。

檢方起訴指出，萬家在台北市中正區、大安區等精華地段有多筆不動產，萬父曾為了遺產處分與妹妹有過不愉快，女兒萬女近年也開始埋怨父親，不滿父親不幫忙買房，甚至有意將財產捐出去，因此與姑姑成了同一陣線。

2018年12月7日下午，萬父和萬女起口角爭執，萬女失控出手推父親，並作勢要打父親，萬母見狀喝止：「他是妳爸，妳怎麼可以這樣？」萬女聞言更加氣憤，狠扯母親頭髮，並對母親揮拳、掐頸、拖去撞牆。

萬父想上前搭救妻子，姑姑假裝勸架，趁機把原子筆遞給萬女，萬女竟把筆當武器，猛戳母親頭部，害母親頭皮受有3公分撕裂傷，臉上和腳部也有多處擦挫傷。

萬母事後控告女兒殺人未遂，檢察官認為，依萬母傷勢，難認萬女下手有致人於死意圖，依傷害直系血親尊親屬罪起訴萬女，而遞上原子筆的姑姑是共犯，也被依傷害罪起訴。不過，北院僅判萬女有罪，姑姑則獲判無罪。

(中時 )