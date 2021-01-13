香港美女歌手李明蔚2012年被診斷出罹患鼻咽腺樣囊性癌，抗癌長達8年，花費破百萬。她去年10月透露開始進行免疫細胞治療，近日再曝光新動態，堅強的一面令粉絲不捨。

2021年新的開始，李明蔚也許下願望，在臉書寫道：「感恩我仍然活著，每天我都盼望可以回服（恢復）健康，可以正常說話正常㖔嚥食物，只要生存著仍然心存希望！感謝大家一直支持，鼓勵我！2021年祝大家身體健康！快快樂樂！疫情好快過！加油！」並在文末表示將要進行第三次療程。

李明蔚原本長得清秀亮麗，卻因癌症導致臉部癱瘓、五官變位毀容，一度絕望到自我封閉，治療到第4年病情突然惡化，右眼無法閉合，右耳的聽力只剩下三成，2019年癌細胞擴散到肺、肝、腎等器官，為了籌錢治療，她曾公開募集醫療費用，受到許多熱心粉絲的支持，第一階段治療相當順利，呼吸、胃口和精神都好轉不少，但因免疫系統下降，李明蔚的臉部出現帶狀泡疹，所幸在藥物治療下好了許多。

李明蔚罹癌後長相全變。(圖/翻攝自李明蔚FB)

粉絲看到李明蔚的近況，紛紛湧入留言為她打氣，「新一年祝你身體儘快康復，事事順心」、「好開心聽到你正面的信息，繼續堅持及盼望」、「堅持就有希望，願你早日康復」。

(中時新聞網)