一名20歲的石姓新手媽媽，13日凌晨3時20分向警方報案，準備抱起2個月大雙胞胎姐姐餵牛奶時，發現睡在一旁的妹妹已無生命跡象；立即報案送往林新醫院急救不治，醫生初步口頭研判疑為噎奶致死。詳細確切死因，仍有待檢察官進一步相驗釐清。

警方指出，今天凌晨年僅20歲的石姓年輕媽媽，發現2個月大的女嬰突然失去生命跡象，發現鼻孔有奶水凝固物，嚇得趕忙報警；警方消獲報後，趕忙將女嬰送往醫院急救，但經過搶救後，女嬰仍不幸宣告不治。經林新醫院醫生初步口頭研判，疑為噎奶致死。

社會局表示，去年因女嬰父母未滿20歲，為連結照顧資源，以及確認父母的照顧能力，由家庭福利服務中心開案服務。女嬰父母白天一起照顧孩子，爸爸晚上上班；因女嬰父母無照顧小孩的經驗，社工密切聯繫關懷。去年12月和今年1月初到家訪視，觀察父母照顧情形尚妥善。

社會局強調，女嬰死因有待檢警調查，社會局將協助喪葬事宜，持續關心父母的照顧能力和心理狀況，評估連結育兒照顧資源介入，以確認雙胞胎姊姊獲得妥適照顧。

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(中時 )