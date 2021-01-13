台南市消防局第2大隊30日將於麻豆總爺藝文中心舉辦防災宣導活動，趣味闖關送禮券及摸彩券，最高獎金5000元，還可以抱回電視機等大獎。（劉秀芬攝）

台南市消防局第2大隊30日將於麻豆總爺藝文中心舉辦防災宣導活動，趣味闖關送禮券及摸彩券，最高獎金5000元，還可以抱回電視機等大獎。（劉秀芬攝）

台南市消防局第2大隊30日將於麻豆總爺藝文中心舉辦防災宣導活動，趣味闖關送禮券及摸彩券，最高獎金5000元，還可以抱回電視機等大獎。（劉秀芬攝）

台南市消防局第2大隊30日將於麻豆總爺藝文中心舉辦防災宣導活動，趣味闖關送禮券及摸彩券，最高獎金5000元，還可以抱回電視機等大獎。（劉秀芬攝）

年關將近，為加強民眾防火、防災意識，台南市消防局第2大隊於30日將於麻豆區總爺藝文中心舉辦「牛轉乾坤、防災保身」宣導活動，有著色繪畫比賽、趣味闖關競賽、巨型門神戳戳樂，除了最高闖關獎金5000元，還可以抱回電視機、平板、腳踏車等大獎。

由台南市消防局第2大隊與台南市消防之友會第2辦事處共同舉辦的「牛轉乾坤、防災保身」119擴大防火宣導活動，特別推出消防安全健康步道趣味競賽，民眾藉由口述宣導標語並講述其意義，於規定時間內即可拿走100元禮券，第1名還有最高5000元的禮券。

現場另有防災擲骰牛射手、防災宣導套套樂、防災知識準頭王、防災宣導保齡球、防災宣導彈珠台等趣味闖關活動，通過關卡即可獲100元禮券，特別是防災擲骰牛射手，也是消防同仁自行創作，藉由圖像記憶法，使用防宣海報上的圖示，來增加民眾防火防災知識。

除了闖關遊戲，現場還有CPR學習操作、火場濃煙逃生、消防著裝體驗、地震逃生體驗，體驗完後可參加門神戳戳樂，把大獎帶回家。

第2大隊大隊長丁春能指出，活動除設計寓教於樂的趣味遊戲，消防局已先於臉書上宣導防火防災常識，希望讓民眾先上網認識各種防火防災常識，到活動現場再親自體驗，更能體會防火防災方法。

挑戰消防常識問答闖關 最高獎金5000元

(中時 )