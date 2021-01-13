全聯桃園慈文店鐵門深鎖閉店。(蔡依珍攝)

遭醫師男友感染確診新冠肺炎的女護理師，中央流行疫情指揮中心13日公布足跡，其中位於桃園區的全聯桃園慈文店是最新公布的新地點，13日也鐵門深鎖，貼上「閉店公告」稱進行全面盤點作業，暫不開放營業，店裡頭則一片黑暗，未見店員出沒，不少居民撲空，也有人抱怨自己天天去：「為何不昨天就公布！」

指揮中心13日公布確診女護理師（案839）足跡，7日晚間6時15分至7時50分停留在全聯桃園慈文店，9日12時40分至下午1時20分在星巴克國際門市停留，10日上午9時30分指至10時在全聯蘆竹大竹店，10時至10時30分在寶雅大竹大新店，晚間6時45分至8時在大江購物中心。

全聯桃園慈文店鐵門深鎖閉店。(蔡依珍攝)

全聯桃園慈文店鐵門深鎖閉店。(蔡依珍攝)

其中全聯桃園慈文店是最新公布的新地點，女護理師停留約1.5小時，該店13日也暫停營業1天，全面消毒並進行紫外燈室內殺菌和漂白水擦拭，採取高規格防疫措施。附近店家指出，全聯桃園慈文店生意「數一數二地好！」全年都有開，一開始看到沒營業也覺得很奇怪，但自己都有戴好口罩，不擔心。

「我昨天才來耶！」一名婦人指出，自己家住附近，幾乎每天都來，騎車到全聯才發現大門深鎖，錯愕不已，獲悉有確診者造訪過更震驚，質疑中央為何不昨天一起公布，就能避免在消毒前來採買生活物品，「最近還是不要過來好了！」

當地長德里長彭沛妤也坦言是從媒體上才獲悉，事前完全沒接到任何通知，一早發現業者營業時間未開門就覺得怪怪的，擔憂恐跟疫情有關，結果下午隨著中央宣布也應驗，直言錯愕又傻眼，感嘆大家都只能被動接收訊息，增加恐慌感，不諱言很擔憂里民安全，希望市府多協助，讓大家安心。

(中時 )