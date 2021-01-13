立委江啟臣多次關心「中88線」復建工程進度。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

「中88線」復建工程歷經1年半施作終於完工通車。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市「中88線」前年8月因豪雨走山，長達80公尺邊坡崩坍，路基全部流失，塌陷近2.6公頃，阻斷豐原、新社兩地交通。經立委江啟臣及市議員冉齡軒等爭取，台中市府斥資3100萬元復建，施工期間又遭遇大雨影響，造成工期延長，修復工程日前通過驗收，宣布通車。

江啟臣表示，「中88線」是往來豐原、新社的重要道路，2019年8月連續大雨，造成道路崩塌中斷，邊坡崩塌60公尺深、寬度80公尺，路基全部流失，整體塌陷將近2.6公頃。

江啟臣接獲地方陳情，偕同張瀞分、陳本添、冉齡軒等市議員，向台中市長盧秀燕爭取3100萬元重建工程經費。

「中88線」坡面損壞且地質不穩定，施工非常不易，重建工程難以按原路架橋方式修復。加上施工期間遭遇大雨影響，造成工期延長，因而讓整體修復工程自去年4月底才開始進行。

「中88線」修復工程經歷水土保持防災設施、擋土支撐、擋土牆及側溝工程後，道路工程也已完成。台中市養工處上周五完成驗收，並拆除圍籬柵欄等，今日開放通車。

(中時 )