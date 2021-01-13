一名女網友今在爆廢1公社上發文表示，今日經過富王鴨肉店面，看見上頭貼了頂讓的字條。(圖擷取自爆廢1公社)

富王鴨肉店小老闆辱罵女熊貓的爭議延燒12天，儘管小老闆上周六（19日)舉行記者會13度鞠躬道歉，更表示日後重新營業便會把當日營業額，全數捐給社福機構，不過，今天一名女網友經過店門口，卻看見貼著「頂讓」2字，引發網友熱議。

台中北屯區富王鴨肉店1月2日時因小老闆與一名女熊貓外送員起口角，過程中以「破查某」、「毛長齊再來講話」等字眼辱罵對方，影片曝光後引發網友撻伐，甚至到臉書、Google洗板灌爆，掀起一股反富王鴨肉的風潮。

被稱為「毛齊哥」的富王鴨肉小老闆在事發關閉粉專神隱，但卻被疑另開新粉專和網友對戰，直到上周六才現身舉行記者會，哽咽表示若日後重新開業，定會將當日營業額全數捐出，並一連鞠躬道歉13次。

不過，今日一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」表示，她經過富王鴨肉店，鐵門依舊是拉下的狀態，不過上頭多了一張紅色字條，寫著大大的頂讓2字，直呼「確定不做了耶！剛剛經過看到的第一手資訊」。但仔細一看，寫著頂讓的紅紙上並沒有詳細聯絡資訊。

照片曝光後不少網友回應，「虧我都幫他想好新菜單名字，毛長齊鴨肉飯，太讓我失望了」、「這個點誰還敢在這邊賣鴨肉」、「過完年，毛長齊了會重新開張的，期待店名叫鴨霸」。不過另一批網友認為，富王鴨肉小老闆只是換個地點罷了，「賭他只是換地方和店名另起爐灶」、「·障眼法吧！換個店名及店址，搞不好又重新開張了，不然就是避避風頭」、「他們那種人才不會說關就關，換個名字繼續邱」。

(中時新聞網)