苗北藝文中心將舉辦「2021年苗北之星」歌唱大賽。（謝明俊攝）

竹南苗北藝文中心為推廣歌唱風氣，舉辦2021年「苗北之星」歌唱大賽，報名至本月18日截止，由主辦單位指定比賽伴唱帶，職業歌手及簽約唱片藝人等都不得參加，冠軍將可獲得獎金1萬2千元，希望對歌唱有興趣的民眾踴躍報名。

苗北藝文中心自2012年起配合元宵節慶舉行歌唱大賽至今，去年受疫情影響，停辦許多活動，在國內疫情發展容許的情況下，藝文中心在適度的情況下，恢復部分活動舉行，藉由歌唱比賽來提供縣民得有舒緩疫情壓力的機會。並為提倡民眾藝文欣賞及才藝交流，讓喜愛歌唱者有表演舞台，同時發掘歌唱新秀，鼓勵民眾藝文參與。

這次的「苗北之星」歌唱大賽，報名自即日起至元月18日止，初賽將訂於元月30日舉行，總決賽於2月26日元宵節晚上舉行，比賽場地都在苗北藝文中心。比賽前3名都有獎金，最高獎金冠軍1萬2千元，比賽限定簽約唱片藝人、職業歌手都不得報名參加，連續2年的冠軍選手，可受邀示範演唱，但拒絕參賽。

這次歌唱大賽由主辦單位指定電腦伴唱帶，演唱曲目不分組別及語言限制，只要是伴唱帶內有的曲目都可選唱，不過比賽中並未提供電腦螢幕、或是導唱伴唱，需要參賽者自行背譜演唱。苗北藝文中心呼籲有興趣民眾踴躍報名。

(中時 )