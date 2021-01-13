去年初為因台商包機回台隔離，中央疫情指揮中心徵用包括軍營和部會閒置空間，不料當時台北市長柯文哲爆料北市集中檢疫所點挨轟。對此，柯秀出關鍵文件打臉中央，強調當初就是衛福部給北市府的公告公文，而非機密公文，「結果就因為是柯文哲講的，突然就變成不能講的東西。」

柯文哲表示，主張公開透明，可以省掉麻煩，我覺得可以講，因為台灣國民素質不差，應要對台灣民主政治有信心，強調自己是專業人士，並不是逆時中，若中央決定是對的都會支持，但有問題就會說不行，我逆時中稱號是集中檢疫所開始。

柯文哲指出，去年1月底衛福部給台北市政府公告陽明山集中檢疫所的工作指引文件，結果講出這個事情，就被1450紛紛跳出來打「有陰謀」，使他為此隱忍了一年，柯現場還秀出當時公文，顯示他有備而來。

柯文哲表示，衛福部給台北市公文上面就寫，集中檢疫所公告，這是有公文，不能因為是柯文哲講，你就說不能講，政治上打擊政敵，就要用光明正大的方式，「講得我好像很卑鄙，後來就說我洩漏有陰謀」。

柯文哲透露，後來北市環保局長在電視上看到此消息後，質疑怎麼會設在陽明山台銀宿舍，那裡沒有接衛工管，也因此市府連夜趕工將衛工管接好，後來還考慮設在烏來，但該處是翡翠水庫集水區，化糞池還要特別要去做處理。

柯文哲強調，很多事情中央不用搞得神秘兮兮，只要好好溝通，地方政府還可以先行作業省掉很多疑慮，中央下的命令他都會遵守，有問題也會舉手說「有問題」，但不能因為是他講的，就說這不可以講，質疑衛福部發的公文不是應要可以公告嗎？

(中時 )