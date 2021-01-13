陸媒鈦媒體報導，大陸吉利汽車母公司吉利控股集團將與富士康成立一家合資公司，為協力廠商汽車企業代工，雙方很快將簽署正式協議。

消息曝光後，在港股上市富智康13日午後股價拉升，盤中一度飆漲30％，截至15點12分，上漲26.21％，報1.3港元，成交急增至逾1.1億港元，最新市值約106億港元。

另，富智康集團13日公布，於1月12日回購400萬股，每股回購價1.03港元，涉資412萬港元。富智康稱，2021年內至今為止（自普通決議案通過以來）累計購回證券數目為1.04億股，占普通決議案通過時已發行股份數目的1.267％。

吉利H股最新則報32.65港元，升0.9％，成交27億港元。

大陸電商巨頭百度日前也宣布組建智能汽車公司，吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。下一步雙方將基於吉利最新研發的純電動架構－浩瀚SEA智能進化體驗架構、百度Apollo的智能化技術，在智能汽車製造相關領域展開緊密合作，共同推出下一代智能汽車。

(工商 )