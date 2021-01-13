YONEX泰國羽球公開賽開打至今關於新冠肺炎方面的防疫雖然努力做到家，不過目前一些狀況也還是有點混亂，昨天傳出病毒檢測結果是陽性、必須立刻到醫院隔離的印度前世界球后賽娜（Saina Nehwal），後來BWF官方改口檢測結果錯誤，賽娜可以參賽，今天大會也安排補賽。

賽娜原定昨天要和馬來西亞選手琪索娜（Kisona Selvaduray）進行女單32強對抗，不過賽前傳出賽娜第三次檢測結果呈陽性，大會立刻請她退賽赴醫，她的選手丈夫卡夏普（Parupalli Kashyap）也需跟著退賽隔離，昨晚深夜卻又變成賽娜和的檢測結果有誤，可以恢復參賽。

不只賽娜，他的同胞普拉諾伊（H. S. Prannoy）及另一位德國選手也都是從退賽變成恢復比賽，外電指出，因為這3位選手感染過新冠肺炎，但是已經恢復，因此有抗體，才會出現檢測結果是陽性，因此可以重新比賽，大會也在今天安排補賽。

而另一位原本病毒檢測呈陽性的埃及選手艾加姆（Adham Hatem Elgamal），因抗體呈陰性，表示對新冠肺炎沒抗體，因此仍建議退賽、先前往當地的醫院至少隔離10天。

(中時 )