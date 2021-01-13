韓國LG面板廠化學物質外洩 2人昏迷4人受傷 16:142021/01/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國LG面板廠化學物質外洩 2人昏迷4人受傷。(示意圖／達志影像shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國樂金顯示器（LG Display）坡州工廠今天下午發生化學物質外洩事件，6名傷者中有2人昏迷且心臟停跳。 韓聯社報導，警消在韓國時間今天下午2時20分左右獲報，位於京畿道坡州市的樂金顯示器工廠化學物質外洩，造成數人昏厥。 目前確認傷者共6名，其中兩人失去意識並且心臟停跳，現場實施心肺復甦術。 報導指出，外洩物質推測為銨系有害物質四甲基氫氧化銨（TMAH），當局正在調查事發經過。 國道中山高麻豆段3車連環撞 2人受傷無生命危險 國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死 (中央社) #物質 #化學 #化學物質 #天下 #今天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯合大學4學生開車同遊台中 國道自撞翻9圈1死 14:412021/01/13 社會 共和黨人阻認證拜登勝選後遺症 多家企業不捐款 12:142021/01/12 國際 名貴床頭櫃玻璃自爆噴飛4公尺 客服推責當事人怒控 09:392021/01/13 社會 天下雜誌民調 蘇貞昌滿意度出現死亡交叉 21:152021/01/12 政治 命理師預言農曆年後運勢 2生肖恐遇血光之災 06:302021/01/13 運勢 備戰春節 交通部推北花客運4人同行1人免費 單程只要150元 11:382021/01/12 生活 首例醫師染疫 傳染護理師 桃園某醫院 驚爆院內感染 病人只出不進 暫不封院 04:102021/01/13 焦點要聞 股市兩大炒手翻臉械鬥釀4傷 04:102021/01/12 社會新聞 連勝文為何不接國民黨秘書長 媒體人斷言2大原因 19:422021/01/12 政治 男星腦死出殯6小時 母難接受兒逝世噩耗身亡 08:202021/01/12 娛樂 台苯高雄廠火星引燃沼氣火警 2員工燒燙傷送醫 15:302021/01/12 社會 國際熱門新聞 社群平台聯手封殺川普 卻出現更大麻煩了 - 國際 《川粉之亂》面對華府血腥暴動 美軍高層罕見表態了 - 國際 金與正遭踢出政治局還被降職 痛罵南韓：超級蠢貨 - 國際 日本新冠確診者超過30萬 取消台灣等11國商務客豁免 - 國際 影》化妝師集體辭職？川粉暴動國會後 白宮美女發言人變臉大崩壞 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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