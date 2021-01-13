韓國樂金顯示器（LG Display）坡州工廠今天下午發生化學物質外洩事件，6名傷者中有2人昏迷且心臟停跳。

韓聯社報導，警消在韓國時間今天下午2時20分左右獲報，位於京畿道坡州市的樂金顯示器工廠化學物質外洩，造成數人昏厥。

目前確認傷者共6名，其中兩人失去意識並且心臟停跳，現場實施心肺復甦術。

報導指出，外洩物質推測為銨系有害物質四甲基氫氧化銨（TMAH），當局正在調查事發經過。

(中央社)