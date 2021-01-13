創校65年的新竹市香山高中首度斥資1億元經費大改造，全新校舍馨岳樓13日落成啟用，馨岳樓是由新銳建築師詹智鈞操刀，採用清水模與通透採光，規畫有烹飪、音樂、金工等12間專科教室，絕美的湖畔玻璃教室尤其吸睛，成為師生最喜歡的學習空間。

市長林智堅表示，他上任至今已投入超過48億元推動新校園運動，打造學習的「知識遊樂地」，為孩子營造安全並兼具美學的校園環境。

其中，香山高中游藝館、東風樓興建於1963年左右，因耐震係數過低，考量全校師生安全，市府投入超過1億元拆除整建，新建以專科教室為主的「馨岳樓」，大樓內有包括烹飪、金工、生活科技、表演藝術、電腦、玻璃製作等教室，希望學生在優質空間培養一技之長與多元興趣。

而透過新校舍的興建，重新規畫設計香山高中整體校園環境，讓這所高齡65歲的老校脫胎換骨，更創造與社區的共好，成為令人讚嘆的新地標。

教育處指出，「馨岳樓」為4層樓、16間教室的全新校舍，規畫4間一般教室、12間專科教室，專科教室旁還規畫設計生態池，從玻璃教室延伸出的寬敞木質走道，讓學生可以就近觀察、體驗生態，不僅可作為教學示範場域，也讓學生上課時就能親近自然。

(中時 )