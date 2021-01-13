掉落的磁磚砸中住在隔壁的市議員邱素貞停放的汽車與數輛民眾機車。（市議員邱素貞服務處提供／陳世宗台中傳真）

掉落的磁磚砸中住在隔壁的市議員邱素貞停放的汽車與數輛民眾機車。（市議員邱素貞服務處提供／陳世宗台中傳真）

受到天候熱漲冷縮影響，台中市東區建成路與立德街口，一棟建築大樓磁磚突然剝落，砸中住隔壁市議員邱素貞停放的汽車與數輛民眾機車，引起附近居民恐慌，要求權責單位加強防範。市府都發局強調，派員至現場圍閉封鎖線，並張貼警示貼紙；將請管委會釐清責任歸屬，必要時應負起損害賠償責任。

邱素貞表示，13日上午10點多，她準備外出時，突然聽到一陣巨響，出門查看，發現停放在門口的汽車，遭到隔壁大樓掉落的磁磚砸中，汽車引擎蓋凹了個洞，讓她嚇了一大跳；所幸當時沒有人員進出或行經，否則後果難以想像。

邱素貞說，這棟大樓屬於財團法人雪心文教基金會，該棟大樓磁磚已不是第一次掉落。之前，她住家的屋頂曾被掉落的磁磚砸出個破洞，掉落的磁磚裝滿3個大型垃圾袋；她雖向雪心基金會反應，但最後仍不了了之，這次毀損的是汽機車，萬一下次被砸中的是民眾後果恐不堪設想。

都發局指出，接獲通報後已派員至現場圍閉封鎖線，並張貼警示貼紙，市府也將發文限期建築物所有權人改善；如未改善，將依違反建築法第77條規定，處6至30萬元罰鍰。對於汽機車遭無故波及，將請管委會釐清責任歸屬，必要時應負起損害賠償責任。

(中時 )