受到天候熱漲冷縮影響，台中市東區建成路與立德街口，一棟建築大樓磁磚突然剝落，砸中住隔壁市議員邱素貞停放的汽車與數輛民眾機車，引起附近居民恐慌，要求權責單位加強防範。市府都發局強調，派員至現場圍閉封鎖線，並張貼警示貼紙；將請管委會釐清責任歸屬，必要時應負起損害賠償責任。
邱素貞表示，13日上午10點多，她準備外出時，突然聽到一陣巨響，出門查看，發現停放在門口的汽車，遭到隔壁大樓掉落的磁磚砸中，汽車引擎蓋凹了個洞，讓她嚇了一大跳；所幸當時沒有人員進出或行經，否則後果難以想像。
邱素貞說，這棟大樓屬於財團法人雪心文教基金會，該棟大樓磁磚已不是第一次掉落。之前，她住家的屋頂曾被掉落的磁磚砸出個破洞，掉落的磁磚裝滿3個大型垃圾袋；她雖向雪心基金會反應，但最後仍不了了之，這次毀損的是汽機車，萬一下次被砸中的是民眾後果恐不堪設想。
都發局指出，接獲通報後已派員至現場圍閉封鎖線，並張貼警示貼紙，市府也將發文限期建築物所有權人改善；如未改善，將依違反建築法第77條規定，處6至30萬元罰鍰。對於汽機車遭無故波及，將請管委會釐清責任歸屬，必要時應負起損害賠償責任。
(中時 )
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