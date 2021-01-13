新北市民政局長柯慶忠13日在市政會議提出「里鄰網絡的關鍵力量－里幹事」專案報告，強調深化里幹事的里務、鄰務、宗教、災防、警政及社政6大行動服務，並加強專業培力與關懷激勵，打造專業里幹事團隊。新北市長侯友宜說，里幹事是第一線公務人員，是市政能否成功關鍵，「末梢神經沒動起來，有大腦也沒用！」

柯慶忠說，新北1032個里由408位里幹事協助里鄰業務，除一般行政，更肩負著下里任務，職掌多達36項業務，是守護地方的中堅力量。

柯慶忠說，因與市民接觸頻繁，民政局除強化里幹事溝通協調能力，並啟動里幹事行動督導，也將里幹事工作項目擴大並深化，包括確實掌握里內行動治理列管案進度、分季鄰務訪問、查訪宗教團體場所及運作、與轄區員警建立即時聯繫管道、協助通報兒虐或獨老受虐案，並於災害時全力協助里長調查。

柯慶忠說，想解決問題也必須具備專業能力，民政局不斷加強里幹事本職知能訓練，形塑基層公務員專業形象；除平時關懷、年度績優里幹事表揚，今年也將增設「特殊實績里幹事」，有特殊貢獻者也將專簽提報市政會議表揚。

(中時 )