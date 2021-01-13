2021第7屆螺絲盃全國青棒邀請賽開幕儀式13日下午在岡山棒球場舉行，來自9校共12支隊伍選手合影。（林瑞益攝）

2021第7屆螺絲盃全國青棒邀請賽開幕儀式13日下午在岡山棒球場舉行，高雄市長陳其邁在開幕式致詞時歡迎9校12隊的選手到高雄比賽，請大家盡情享受比賽與高雄的好天氣。

陳其邁表示，余政憲在致詞時提到，這是未來台灣棒球菁英的搖籃，螺絲盃棒球賽參賽選手以一、二年級學生為主，技術還不是很成熟；陳其邁相信，作為一個熱愛棒球的城市，每一個選手到高雄比賽，有陽光普照的天氣與非常好的球場，以及熱愛棒球的市民朋友。

陳其邁鼓勵選手們，參加比賽要高高興興的，享受高雄的好天氣，在比賽中，大家互相學習、競爭，要拚冠軍的不用客氣，認真比賽。除了前3名外， 還有打擊獎等獎項，他相信，在這裡大家可以一展身手，展現運動家的風度。

陳其邁還謝謝支持棒球的企業家們，讓選手們有一場好的比賽。

今年參與螺絲盃棒球賽的隊伍共有12支隊伍參加，包含大同高中、白河商工、育民工家、南英商工、屏東高中、美和高中、陸興中學、善化高中、興大附農等9校，另外，由地主隊高苑工商組成3隊共計12隊角逐。

(中時 )