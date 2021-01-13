小米創辦人兼首席執行官雷軍13日表示，在50歲時曾考慮退休問題，現在考慮退不退休只有一個前提，就是這個企業需不需要自己。如果這個企業不再需要，就是退休的時候。

小米高端旗艦小米11推出後市場反應熱烈，據官方資料，小米11上市10天銷量突破50萬部，小米股價因此飆升，最新市值逾8,400億港元。

雷軍接受央視訪問時再憶述自己的創業歷程，亦談及被與蘋果比較以及退休。他稱，自己在快40歲時有一次從夢中醒來，覺得自己一事無成，因此決定創辦小米。面對蘋果的競爭，他表示，要學習蘋果創辦人賈伯斯的精神，但不是去複製。

對於退休問題，現年超過50歲的雷軍透露，到50歲時是挺惶恐的，因為覺得無法面對已經老了，40歲時還不會這麼想，40歲時覺得還有無限可能。

對於小米的發展，雷軍認為公司真正受到認可仍需要10年，因為將產品做大做好後，市場會質疑便宜無好貨。

(工商 )