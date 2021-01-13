台中房市在捷運綠線及低利環境等利多加持下，2020年交易量創下亮眼成績，尤以北區及南屯區更是交易熱區！根據台中市政府地政局公布的買賣移轉棟數顯示，2020年台中不動產買賣移轉棟數年成長3％；其中，北區及南屯區分別成長32％及17％，創近3年來新高！信義房屋為布局北區及南屯區房市，2021年1月同步開設北區興進園道店、南屯區八期秀泰店。

台中市北區目前設籍人口數約14.7萬人，人口密度高加上有中友百貨、一中商圈、中國醫附設醫院等加持，還有中國醫藥大學、國立台中科技大學、國立台灣體育運動大學三所大學的消費族群，造就北區數十年屹立不搖的繁華景象。

信義房屋台中北區興進園道店長方治勝指出，北區周邊的不動產交易主要以透天、店面和大樓為大宗；近幾年大型建商陸續在興進綠園道附近推案，大量提升預售屋的交易量；一中街商圈和中國醫商圈的店面，也是許多高資產客戶欲收藏的傳家寶店面，此商圈地段的店面極少釋出，也是當地熱門產品之一。

此外，因為捷運宅及公園綠地高綠覆比等優勢，讓南屯區在2020年的移轉棟數相較五年前成長六成，其中又以八期重劃區的詢問度最高。信義房屋八期秀泰店長顧浩祥表示，八期周邊的不動產交易以電梯大樓、社區型別墅為多，具有市場潛力。

八期重劃區內有豐樂雕塑、南苑與豐富三大公園，好市多、迪卡儂兩大賣場與秀泰百貨提供民眾假日休憩。顧浩祥說，許多知名建商紛紛在八期推案，就是看中八期深受許多回購客戶的喜愛及該區未來性。

(工商 )