威健生技(6661)競價拍賣方式辦理承銷於今(13)日順利完成，得標加權平均價格為28.88元，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，威健公司競價拍賣最低承銷價格為20元，此次辦理公開申購價格為26元。

威健初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，該公司辦理競價拍賣股數187萬2000股，公開申購股數為819仟股；此次參與投標之投標單筆數計855筆，合格標單共827筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低得標價格為28元，最高得標價格為60元，得標加權平均價格28.88元。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，「威健公司」競價拍賣最低承銷價格為20元，此次辦理公開申購價格為26元，1月15日至1月19日為公開申購期間，1月21日為公開抽籤日。

(時報資訊)