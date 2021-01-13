前彰化縣長卓伯源（中）也到場力挺，原來精湛建設總經理陳志聲是他的表哥，兄弟一起行善，為人間送暖。（盧金足攝）

「送愛心到人間」共有32主辦單位與68家協辦單位，捐贈物資總金額超過750萬元。（盧金足攝）

上百家企業攜手傳承「送愛心到人間」的愛與祝福。（盧金足攝）

配合防疫政策，雖然必須忍痛取消團圓餐會，但所有參與活動贊助的人們，心一樣熱情。（盧金足攝）

精湛建設總經理陳志聲與現場所有來賓一起爆破氣球，在滿天飛揚氣球中揭曉超驚喜的神祕禮物。（盧金足攝）

100多家企業及個人參與，匯聚成一股大暖流！連續舉辦22年的中部社福團裡年度大盛事-由精湛建設及台灣行動菩薩助學協會共同籌辦的送愛心到人間活動，今年因疫情影響，大型圍爐餐會不能群聚舉行，活動改成小型捐贈儀式，總計捐出750多萬元汽車與和設備，總共22年來已送出60多部汽車，上億元捐助溫暖弱勢，前彰化縣長卓伯源也到場力挺，精湛建設總經理陳志聲是他的表哥，兄弟一起行善，趕走寒冬。

精湛建設總經理陳志聲表示，配合防疫政策，雖然必須忍痛取消團圓餐會，但所有參與活動贊助的人們，心一樣熱情，真誠關懷澆不熄，所募得的款項，仍依照每個社福單位實際需求添購設備捐贈。

「準備好要給慢飛天使們的新年禮物及紅包，專車分別送至各個社福單位」，陳志聲說， 在寒冷的冬天，要將所有主辦單位協辦單位暖暖的愛，散播到傳愛單位的每一名老師、志工、家長、慢飛天使們身上，給他們最溫暖的愛與關懷。

雖然縮小規模舉辦，但是活動發起人陳志聲變裝上陣擔任最佳主持人，舞台上超大版的大紅包，打開裡面都是社福單位最需要設備，而在全場驚呼聲中最高潮是陳志聲與現場所有來賓一起爆破10顆超大氣球揭開神祕禮物，在滿天飛揚氣球中揭曉超驚喜的神祕禮物。

活動送出4部交通車及1部8人座休旅車、電腦設備、醫療輔具設備、冷氣設備、升降式擺位椅、專業淨化排煙設備、數百項孩子們所需的輔具及輔助器材、百部筆電及數十台家電設備、可自製輔具用的3D列印機、65吋液晶電視、單眼相機、空氣淨化機、殺菌機以及聲光刺激學習器與語言溝通輔助設備等750多萬禮物給受邀的10個社福單位。

第22年的送愛心到人間，由精湛建設、龍寶建設、磐興建設、台灣行動菩薩助學協會、勝群金屬、中揚光電、裕元基金會、燕景基金會、精英電腦、禾安投資、欣向美牙醫、精銳建設、寶輝建設、壕錀企業、宏全國際集團、香港傳誠集團、美加醫美、LARGAN等32共同主辦單位及68家協辦單位共同籌辦!

陳志聲也由各社福單位選出長期為慢飛天使們辛苦付出的25名年度績優志工，活動尾聲在現場大合唱「感恩的心」的旋律中感動溫馨落幕，相約明年再相會。

(中時 )