大甲高中高三各班訂製特大號的布粽，把大家的心願帶到文昌帝君面前，祈求美夢成真。（王文吉攝）

大甲高中趙世中去年大學學測考出5科75級分，是創校80年以來首位滿級分，繁星推薦錄取第一志願臺大電機系，大甲文昌祠還特別開中門迎接。為答謝文昌帝君的庇佑，也幫今年參加大學學測的高三學子祈福，校長蕭建華特率處室主任和高三班級代表，帶著特製的大粽子和芹菜、蘿蔔、蔥和文昌筆等有特殊意涵的吉祥物赴文昌祠祈求本屆高三同學學測順利成功。

大甲高中每年在大學學測前都會由校長帶領高三師生代表，前往文昌祠拜拜祈願，去年起特別為高三每一班訂製特大號的布粽，數月前同學們即將自己的願望寫在小卡上，然後繫於大粽上，再懸掛於各班的班牌上。

前往文昌祠祈福的時候，各班代表將抱著大粽到廟裡，把大家的心願帶到文昌帝君的面前，祈求美夢成真。

事實上，大甲高中的師生除了到廟裡祈福外，還在校內舉行「高三祝福包中活動」，活動內容含三響鑼、包粽和呼口號等。三響鑼是指高三代表敲出「獨占鰲頭」，家長會張家榮會長敲出「勤學有成」，蕭建華校長敲出「金榜題名」，接著再由校長和家長會長一起發送包子粽子給高三學生，最後由各班代表與導師合力敲鑼，其他同學呼喊「祝詞」，喊出各班專屬的激勵口號，凝聚班級向心力。

大甲高中校長蕭建華表示，這樣的活動很有意義，不但可以激勵同學們的學習，增進師生情誼，還可以建立同學們應考時的自信心，希望同學們面對學測能夠不慌不忙，以沉著冷靜的態度來面對這一次的考試，全校的師長及學弟、妹們也會誠心地為他們祈福，但願他們能順利的完成考試，獲得理想的成績。

(中時 )