中國人民銀行13日公布，經大陸國務院批准，近日人行與加拿大銀行（即加拿大中央銀行）續簽了雙邊本幣互換協議，互換規模為人民幣（下同）2,000億元，協議有效期5年，經雙方同意可以展期。
人行稱，中加雙邊本幣互換協議再次展期，將有助於加強兩國金融合作，擴大中加間本幣使用，促進雙邊貿易和投資便利化，維護金融穩定。
進入2021年以來，人行陸續和多國續簽本幣互換協議。1月8日，人行才和泰國中央銀行再度續簽雙邊本幣互換協定，互換規模為700億元，協議有效期為5年，經雙方同意後可以展期。
據悉，這是中泰央行就雙邊本幣互換協議的第3次續簽，此前兩次分別是在2014年12月與2018年1月簽署，互換規模始終保持一致。
一財網報導，統計資料顯示，截至2018年1月8日，全球累計達36個國家或地區與中國簽署了雙邊本幣互換協議，其中包括了俄羅斯、日本、韓國、新加坡等。除了已失效未續簽規模以外，累計金額達到2.279兆元，人民幣國際化有望進一步加速。
(工商 )
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