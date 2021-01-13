台中市梧棲區中正國小仁愛樓年久失修，經結構安全鑑定耐震能力不足，台中市政府為維護師生安全，籌編工程經費7400多萬元，並爭取教育部補助160多萬元，展開拆除重建工程，預計2023年完工啟用。台中市長盧秀燕13日出席開工動土典禮，為工程祈福，盼完工後給師生更優質的教育環境。
盧秀燕指出，中正國小建校65年，該校仁愛樓年久失修、耐震不足，地方人士、師生都希望拆除重建，感謝地方民代支持，市府共編列7400多萬元，加上教育部補助160多萬元，進行拆除重建工程，預計2023年完工啟用。
另外，市府已於今年元旦起實施雙十公車「市民限定」優惠政策，針對6至12歲小朋友贈送兒童卡，綁定後即可享有搭公車10公里免費、超過10公里最多收10元優惠，鼓勵小朋友培養搭乘大眾交通運輸工具的習慣，共同節能減碳。
教育局長楊振昇表示，市府重建校舍，營造安全樸實、健康友善、低碳節能與防災耐災的永續校園，新校舍採院落式建築連結學校與社區，期盼未來持續為海線學子服務，提升當地教學品質。
中正國小校長洪秀菊說明，中正國小現有國小部44班，幼兒園4班，學生1228人，仁愛樓新校舍預計興建地上3層樓，共14間教室，總樓地板面積2667平方公尺，感謝市府及地方人士、民代的支持與協助，讓仁愛樓得以重建，期許開工平安順利，打造優質良好的學習環境。
今日開工動土典禮，盧秀燕、教育局長楊振昇出席，台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任、陳廷秀也到場，與梧棲區長溫國宏、中正國小校長洪秀菊及在地里長一同為工程祈福。
(中時 )
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