台中市長盧秀燕率與會貴賓祈願梧棲區中正國小仁愛樓拆除重建工程順利。（王文吉攝）

台中市梧棲區中正國小仁愛樓年久失修，結構安全鑑定耐震能力不足。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕與梧棲區中正國小學童合影。（王文吉攝）

台中市梧棲區中正國小仁愛樓年久失修，經結構安全鑑定耐震能力不足，台中市政府為維護師生安全，籌編工程經費7400多萬元，並爭取教育部補助160多萬元，展開拆除重建工程，預計2023年完工啟用。台中市長盧秀燕13日出席開工動土典禮，為工程祈福，盼完工後給師生更優質的教育環境。

盧秀燕指出，中正國小建校65年，該校仁愛樓年久失修、耐震不足，地方人士、師生都希望拆除重建，感謝地方民代支持，市府共編列7400多萬元，加上教育部補助160多萬元，進行拆除重建工程，預計2023年完工啟用。

另外，市府已於今年元旦起實施雙十公車「市民限定」優惠政策，針對6至12歲小朋友贈送兒童卡，綁定後即可享有搭公車10公里免費、超過10公里最多收10元優惠，鼓勵小朋友培養搭乘大眾交通運輸工具的習慣，共同節能減碳。

教育局長楊振昇表示，市府重建校舍，營造安全樸實、健康友善、低碳節能與防災耐災的永續校園，新校舍採院落式建築連結學校與社區，期盼未來持續為海線學子服務，提升當地教學品質。

中正國小校長洪秀菊說明，中正國小現有國小部44班，幼兒園4班，學生1228人，仁愛樓新校舍預計興建地上3層樓，共14間教室，總樓地板面積2667平方公尺，感謝市府及地方人士、民代的支持與協助，讓仁愛樓得以重建，期許開工平安順利，打造優質良好的學習環境。

今日開工動土典禮，盧秀燕、教育局長楊振昇出席，台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任、陳廷秀也到場，與梧棲區長溫國宏、中正國小校長洪秀菊及在地里長一同為工程祈福。

(中時 )