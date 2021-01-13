路基被毀，台電沿著山壁固定電纜，先行供電。（台電花蓮區營業處提供／王志偉花蓮傳真）

中橫公路錐麓隧道東口附近，落石坍方，道路被阻斷，也因大石頭砸毀路基，導致埋於地面下供電管線斷裂。（台電花蓮區營業處提供／王志偉花蓮傳真）

寒流期間，山區出現間歇性雨勢，中橫公路錐麓隧道東口附近，昨凌晨落石坍方，不僅道路被阻斷，也因大石頭砸毀路基，導致埋於地面下供電管線斷裂，造成山區300戶瞬間停電。台電出動機具、人員，頂著攝氏4度以下低溫漏夜搶修，將上百個電纜固定架，鑽釘於百米長的岩壁上，今晨3時全面恢復供電。

台電花蓮區處配電調度中心監控系統昨清晨1時29分發出警報，供應花蓮縣秀林鄉天祥、太魯閣地區電力中斷，有342戶停電。調度人員研判可能發生故障區域，先遙控隔離、電力轉供，將停電區域縮小到富世村232戶，並立刻派員前往巡視線路。

台電漏夜查線，發現因中橫昨晨在錐麓隧道東口降下巨石，石塊散落於50公尺廣路面，強大動能砸損路基造成缺口，約10多公尺範圍損壞，同時也導致埋設於路基內的電力、電信管路毀損，造成太魯閣山區停電。

台電花蓮區處長吳耀民說，調度23名人力、3台高空作業工程車、1台吊臂工程車及2台挖土機等機具，投入緊急搶修作業，由於路基坍陷造成高壓電纜斷線，短時間復舊不易，因此先行搶修供電優先，在確認兩端人、手孔位置後，工程人員透過挖土機，耗盡數小時才挖開堅如磐石的岩壁，將人、手孔電力管引至邊坡準備布線。

由於山區愈晚氣溫愈低，加上邊坡岩質屬硬度極高的大理石變質岩，搶修人員卯足全力，頂著攝氏4度以下低溫漏夜搶修，將上百個電纜固定架鑽釘於百米長的岩壁上，最後再將纜線安置於上，整體搶修工作約至今晨3點後順利復電。

針對台8線174公里、錐麓隧道東口附近路基損壞災修工程。第四區養護工程處太魯閣工務段表示，後續將審慎評估，採行最適切工法，進行搶修復建工程，呼籲駕駛人配合現場人員，採單線雙向戒護通行，遵循交通調度。因近期地震、降雨、溫度急遽變化，影響中橫山區邊坡穩定，請民眾非必要應避免進入山區公路，如必須行駛，亦請事先作好行程規畫及旅行備案。

(中時 )